Орешкин заявил об отсутствии оснований для роста цен на бензин

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что сейчас в России отсутствуют основания для нового роста цен на бензин, и рассказал о дополнительных мерах для стабилизации цен на топливо, передает ТАСС.
"Сейчас ситуация на рынке топлива изменилась. Оснований для роста цен на бензин нет даже в отсутствие сделки с нефтяниками", — отметил Орешкин.
Он уточнил, что его ведомство направит в правительство налоговые предложения для стабилизации цен на топливо. Причем речи о заморозке цен на бензин не идет.
Это налоговые предложения, которые не связаны с изменением налоговой нагрузки, подчеркнул Орешкин.
Ранее сообщалось, что с 1 января в России акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут на треть. Российские власти решили компенсировать нефтяникам часть упущенной экспортной прибыли при реализации топлива на внутреннем рынке. Также сообщалось, что владельцы независимых АЗС получили право повышать цены на топливо на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний.
Комментарии
оснований для роста нет, а рост неизбежен. потуже затянем пояса, как обычно