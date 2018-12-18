Фото: barnaul.org
Теплоснабжение возобновили во всех домах и социальных объектах в центре Барнаула после проведения ремонта поврежденного участка теплосети на проспекте Калинина.
В городской администрации отмечают, что тепло было запущено к 03:30 18 декабря. Напомним, отключение было связано с устранением дефекта. На участке тепловой сети работали две бригады Барнаульской теплосетевой компании в составе 12 человек и 10 единиц техники.
"На время работ было приостановлено теплоснабжение 56 многоквартирных домов, пяти детских садов, двух школ и трех больниц. Специалисты заменили участок трубы длиной около 2 метров в 23:10, после чего началось заполнение сети и постановка ее на циркуляцию", — добавляют в мэрии.
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Энергетики утверждают, что из-за теплой погоды жители города, попавшие под отключение, не почувствовали понижения температуры в домах.
Комментарии
Я так понимаю, опрессовка — это развод жителей за их же деньги.
Где публичные порки? Штрафы, Увольнения? Компенсации за некачественные услуги?