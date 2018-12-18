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Тепло вернули в десятки домов и социальные объекты в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Энергетики утверждают, что горожане, попавшие под отключение, не почувствовали понижения температуры

Фото: barnaul.org

Теплоснабжение возобновили во всех домах и социальных объектах в центре Барнаула после проведения ремонта поврежденного участка теплосети на проспекте Калинина.

В городской администрации отмечают, что тепло было запущено к 03:30 18 декабря. Напомним, отключение было связано с устранением дефекта. На участке тепловой сети работали две бригады Барнаульской теплосетевой компании в составе 12 человек и 10 единиц техники.

"На время работ было приостановлено теплоснабжение 56 многоквартирных домов, пяти детских садов, двух школ и трех больниц. Специалисты заменили участок трубы длиной около 2 метров в 23:10, после чего началось заполнение сети и постановка ее на циркуляцию", — добавляют в мэрии.

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Энергетики утверждают, что из-за теплой погоды жители города, попавшие под отключение, не почувствовали понижения температуры в домах.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.12.2018 09:26
Я

Я так понимаю, опрессовка — это развод жителей за их же деньги.

0  0
18.12.2018 09:35
- гость -

Где публичные порки? Штрафы, Увольнения? Компенсации за некачественные услуги?

0  0
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