Голикова рассказала россиянам, когда они начнут жить до 78 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 году средняя продолжительность жизни жителей России увеличится до 78 лет, сообщает "Национальная служба новостей".
"Через шесть лет средняя продолжительности жизни россиян должна увеличиться до 78 лет. Только на борьбу с онкологическими заболеваниями планируется вложить 750 млрд рублей", — подчеркнула Голикова.
Она также уточнила, что к этому времени смертность снизится на 17%.
Ранее Голикова заявила, что смертность в Ивановской, Новгородской, Псковской Тверской, Тульской областях оказалась намного выше, чем в других регионах России. При этом она отметила улучшение общих показателей в этой сфере по стране: "Смертность в РФ стабилизировалась к уровню прошлого года, но пока ее темпы остаются достаточно высокими".
Комментарии
плохо выглядит может и до 65 не дожить
ага, прям ведьма. Вот у неё говорят, что нет детей. Спрашивается: И в какие карманы гроба ты милая миллионы свои будешь складывать. А главное - для чего?
на калькуляторе посчитала
Когда вымрете как класс тогда и доживём.
Когда не будет голиковых, шуваловых с его собачками и многих других, которые потеряли берега, только тогда можно будет говорить о продолжительности жизни. А сейчас это дым в глаза.
18.12.2018 11:24 Дык она в казино любит играть. Практически каждый месяц летает в Монако)))