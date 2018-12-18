Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в 2019 году инфляция не превысит прогнозируемую Центробанком, сообщает News.ru.
Орешкин отметил, что даже на пике, который ожидается в конце марта следующего года, инфляция не превысит 5%, в то время как Центробанк ожидает 5,5-6%.
"То ускорение инфляции, которое мы видим сейчас, оно абсолютно не говорит о сохранении этой тенденции в будущем. Базовая инфляция устойчиво находится ниже 4%, даже несмотря на все курсовые колебания", — рассказал глава МЭР.
Орешкин уточнил, что прогнозы Минэкономразвития более консервативные, а тот рост инфляции, который наблюдается в конце уходящего года, одновременно означает, что "часть инфляции первого квартала перенеслась в этот год".
Ранее Орешкин заявлял о том, что уровень инфляции "не укладывается" в прогноз министерства — 3,4%. По его словам, в конце 2018 года показатель составит 3,9-4%.
Комментарии
Эти клованы забывают про увеличение НДС на 2%, уже только увеличение НДС даст инфляцию не менее 10%.
Кто верит лживым словам Орешкина отзовитесь. Жирные тролли фабрики троллей, не в счет.