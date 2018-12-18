Реконструкция зданий Госдумы перенесена с 2018 на 2019 год для проведения "более глобального" ремонта, пишет "Коммерсант".
Кроме зала заседаний, крыши и части фасада в парламентской резиденции перестроят столовую, ресторан, два кафе и магазин-кулинарию. Управление делами президента уже заключило контракт на 123,42 млн рублей с компанией "Моспроект-2", которой предстоит разработать проект реконструкции комплекса зданий Госдумы. Работы обойдутся бюджету примерно в 2 млрд рублей.
Изначально проект состоял только из расширения зала пленарных заседаний и реконструкции крыши с надстройкой стеклянного купола и помещений под кабинеты и конференц-залы. Но список решили существенно расширить.
Теперь реконструировать хотят также столовую на 162 места (965,4 кв. м), ресторан на 200 мест (914,5 кв. м), два кафе на 80-100 мест на первом этаже и на 64 — на цокольном, а также магазин-кулинарию на 197 кв. метров. Кроме того, в контракт добавили изменение входной группы: вместо шести оконных проемов в центральной части северного фасада здания появятся двери. Также поменяют сети для видеоконференций, парламентское ТВ и спецсвязи. На "техническую" проектировку заложено еще 10,3 млн рублей.
Сейчас, по данным издания, ведется разработка концепции реконструкции, поэтому ее стоимость пока неизвестна. На зал изначально планировали потратить 475,4 млн рублей (включая 7,5% от этой суммы на проектирование), на крышу — 229,9 млн рублей (9,4% на проектирование).
Таким образом, учитывая, что на проект власти намерены потратить почти втрое больше, стоимость реконструкции может обойтись бюджету в 2 млрд рублей, предполагает издание.
Комментарии
а мы пока детишкам на операции по-собираем..
нафига козе баян?
пусть этот купол делают сколковские мастера с ручками из попоньки.
а на пенсии денег не оказалось
Вот и кумпол как в рейхстаге захотели...
вонючая мразь лебедев уже ответила что нужно делать с больными детьми
Шоу за стеклом под куполом...