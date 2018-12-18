Министерство труда в своих материалах для трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений заявило, что из-за увеличения размера пособия по безработице в России может вырасти число безработных более чем на 38% — до 1,1 млн человек, пишут "Известия".
Сейчас, по данным ведомства, в стране только официально зарегистрировано 800 тысяч безработных, а на самом деле нетрудоустроенных людей около 3,6 млн.
Размер пособия находится в пределах 850 — 4900 рублей. С 1 января 2019 года эту сумму увеличат до 1500 — 8000 рублей, а люди предпенсионного возраста будут получать 4900 — 11300 рублей.
Увеличение размера пособий, как отмечает Минтруд, может сказаться на росте количества людей, которые захотят встать на биржу занятости.
"Особенно актуально это для регионов, где уровень жизни не очень высокий: здесь пособие будет существенным подспорьем. Речь, например, о Сибири, Поволжье, Северном Кавказе", — полагает профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков.
Комментарии
У нас же рост трудозанятых! Боитесь что на учете не все состоят??? Правильно боитесь, реальную статистику пора показывать, а не сравнивать рост продуктов и товаров со стабильной ценой ролсройса и яхты!
думаю даже треть безработных не стоит на бирже
Ну вот, сразу заметна роль пособий) вот и рожают также из за них. А потом начинается - соберите детей в школу, заплатите нам за квартиру...
Щас циферки низкой безработицы попортят, Барнаул без медальки останется (((