Дмитрий Киселев ответил Венедиктову, назвавшему его "вонючей мразью"

Телеведущий Дмитрий Киселев ответил главному редактору радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову, который в своем Telegram-канале назвал его "вонючей мразью", сообщает Daily Storm.
Таким образом Венедиктов отреагировал на заявление Киселева в "Вестях недели" о том, что нападение на сотрудницу радиостанции Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула "Человек года". Венедиктов написал следующее: "Кого-то удивляет, что Дмитрий Киселев — вонючая мразь?"
"Он меня обозвал, и я его должен обозвать в ответ?! У него до этого не сложилось с… Как ее звали?... Лесей Рябцевой. И с тех пор у него возникла некоторая нестабильность в жизни", — заявил Киселев, назвав пост Венедиктова отражением этой нестабильности.
По его мнению, Венедиктов "чудит" и политизирует происшествие 23 октября 2017 года, когда на Фельгенгауэр напал Борис Гриц и нанес ей удар ножом в шею. Киселев полагает, что "Эхо Москвы" пытается это интерпретировать как некое политическое преследование. "Но это, конечно, абсурд", — подчеркнул он.
Киселев объяснил, что сочувствует пострадавшей, но трактовать нападение на нее как политическое преследование отказывается.
Он утверждает, что его слова в эфире "Вестей недели" не касались радиостанции "Эхо Москвы". Он рассуждал о редакционной политике журнала Time, который признал человеком года и жестоко убитого Джамаля Хашкуджи, и инсценировавшего собственную смерть Аркадия Бабченко, и убийство членов редакции американской газеты Capital, и атаку "психически больного сексуального маньяка" на Фельгенгауэр.
Венедиктов резко высказался в адрес Киселева после того, как он в своем эфире заявил, что напавший на журналистку "Эха" всего лишь "порезал ей кожу на шее". "Но для журнала Time и расстрел американских журналистов в штате Мэриленд, и нападение на Татьяну Фельгенгауэр просто как на невыносимо привлекательную для него женщину — одно и то же", — отметил он.
Комментарии
Кавычки лишние.
Раз эта в кавычках доказывает, что нападение не было политически мотивированным, значит было...
Просто он вонючая мразь без каких либо оговорок и кавычек.