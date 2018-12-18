Фото: vk.com/barneos22
Жительница Барнаула негодует из-за "пропавшего" тротуара, который попросту завалили грязным снегом с проезжей части.
Заметка горожанки вместе с фотографиями опубликована в сообществе Barnaul 22. "Был тротуар и нет его! Дорогу чистят для машин, а пешеходам летать? Пробираемся по грязным сугробам на Эмилии Алексеевой — 1-ая Западная", — отмечает автор заметки.
Между тем, в пресс-центре городской администрации указывают, что минувшей ночью с дорог краевой столицы было вывезено 2874 кубометра снега. На городских улицах работало 111 единиц снегоуборочной техники.
Портал Amic.ru призывает жителей Барнаула сообщать о фактах, связанных с нечищеными дорогами и тротуарами. Написать конкретные адреса можно в комментариях. Фотоматериалы можно направлять на редакционную электронную почту news@amic.ru
Комментарии
Частный сектор вообще ни разу не чистили за 30 лет что я тут живу. (пер. Металлургический, пер. Прудской) Куда писать/звонить? Хоть бы 2-3 раза за зиму грейдером проходили. Зимой ещё прикатывается, а вот весной, начинает проваливаться и все, до дома не доедешь. Понятно что ответ будет что в первую очередь чистят главные дороги города, но вот у нас и в последнею не чистят (, хотя подозреваю что по бумагам все отлично.
А управляющая компания где? Они должны чистить тротуары. На фото видно, что возле общаги чисто.