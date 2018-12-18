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Следственные органы проводят проверку информации о том, что в Заринске сотрудники магазина незаконно удерживали детей.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ранее в СМИ появились данные о том, что в начале декабря работники одного из магазинов Заринска незаконно удерживали двух несовершеннолетних мальчиков, заподозрив их в краже фруктов.
"Кроме того, один из мужчин сломал 11-летнему ребенку палец. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут юридическую оценку действиям сотрудников магазина.
Комментарии
Был бы очень благодарен, если разъясните, как удерживать ЗАКОННО малолетних ворюганов до приезда наряда ППС
В ультре в пятерочке продавцы обыскивали подростков лет 12 сами на глазах покупателей на прошлой неделе.
в другом источнике написано со слов детишек, что они увидели ящики, решили помочь (ахаха, смифно) и отнести на мусорку, якобы не заметив там с десяток хурмы, но которая (конечно же) была гнилой. вот такие злые дяди и невинные детки. что из этой малолетной швали вырастет - думайте сами
Был бы очень благодарен, если разъясните, как удерживать ЗАКОННО малолетних ворюганов до приезда наряда ППС
Работу себе найди
Задержали, удержать с родителей в 50-кратном размере стоимость похищенного и моральный вред охранникам, которых данные сопляки наверняка оскорбляли во время задержания. А СК обязать заниматься преступлениями, а не рубкой палок на ровном месте.
надо было Растишку кушать, чтобы кости были крепкими... эх...