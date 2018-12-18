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"Силовое задержание" детей провели в магазине на Алтае: идет проверка

, ИА "Амител"
По имеющимся данным, одному из несовершеннолетних сломали палец

Фото: 57.rodina.news

Следственные органы проводят проверку информации о том, что в Заринске сотрудники магазина незаконно удерживали детей.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ранее в СМИ появились данные о том, что в начале декабря работники одного из магазинов Заринска незаконно удерживали двух несовершеннолетних мальчиков, заподозрив их в краже фруктов.

"Кроме того, один из мужчин сломал 11-летнему ребенку палец. По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю зарегистрирован материал доследственной проверки", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, а также дадут юридическую оценку действиям сотрудников магазина.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.12.2018 10:53
Рубцовчанин

Был бы очень благодарен, если разъясните, как удерживать ЗАКОННО малолетних ворюганов до приезда наряда ППС

0  0
18.12.2018 11:13
- гость -

В ультре в пятерочке продавцы обыскивали подростков лет 12 сами на глазах покупателей на прошлой неделе.

0  0
18.12.2018 11:13
S

в другом источнике написано со слов детишек, что они увидели ящики, решили помочь (ахаха, смифно) и отнести на мусорку, якобы не заметив там с десяток хурмы, но которая (конечно же) была гнилой. вот такие злые дяди и невинные детки. что из этой малолетной швали вырастет - думайте сами

0  0
18.12.2018 11:27
Кот.Без сапог.

Был бы очень благодарен, если разъясните, как удерживать ЗАКОННО малолетних ворюганов до приезда наряда ППС

Работу себе найди

0  0
18.12.2018 11:36
- гость -

Задержали, удержать с родителей в 50-кратном размере стоимость похищенного и моральный вред охранникам, которых данные сопляки наверняка оскорбляли во время задержания. А СК обязать заниматься преступлениями, а не рубкой палок на ровном месте.

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18.12.2018 11:57
- гость -

надо было Растишку кушать, чтобы кости были крепкими... эх...

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