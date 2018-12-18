Фото: cod48.ru
Полиция в Барнауле выясняет обстоятельства наезда на ребенка неустановленным автомобилем, который скрылся с места аварии.
Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент произошел в 11:50 17 декабря в районе дома № 31 по улице Попова.
"Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, в пути следования допустил наезд на пешехода, девочку 2008 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего оставил место дорожно-транспортного происшествия", — отмечают в Госавтоинспекции.
Тех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, просят сообщить об этом по телефонам: (3852) 393-605, 391-090, 393-555 или 02.
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