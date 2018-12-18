Фото: Андрей Чурилов/barnaul.org
Весовое оборудование установили на барнаульском полигоне твердых бытовых отходов — эта мера позволит объективно формировать тарифы на вывоз мусора.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, весовая установка была приобретена на средства муниципальной казны. Финансовые затраты превысили 7 миллионов рублей. Еще 5,8 миллиона рублей выделил региональный оператор в лице АО "ЭКО-Комплекс". Эти деньги пошли на подготовку площадки для монтажа оборудования — подъездных путей и коммуникаций.
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Гендиректор "ЭКО-Комлекса" Виктор Карл напомнил, что начиная с 15 декабря в краевой столице полностью изменилась логистика сбора и транспортировки твердых бытовых отходов. Определен региональный оператор, который является единственной организацией, с которой все юридические и физические лица обязаны заключить договоры на транспортирование отходов.
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По словам Виктора Карла, установка весового оборудования на полигоне ТБО является прямым требованием законодательства. Использование весов позволит получить достоверные данные о массе размещаемых отходов, что в конечном счете будет способствовать утверждению объективных тарифов для населения.
Ранее, напомним, "замеры" мусора проводились по объему, а не весу. Начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Панынов, рассказывая о внедренной технологии, отмечает: "Взвешивание происходит следующим образом: мусоровоз останавливается в середине платформы, работник полигона со смотровой площадки определяет состав привезенных отходов, оператор весов фиксирует массу и номер автомобиля. Выезжает с полигона машина по второй платформе и снова взвешивается. Программа, таким образом, рассчитывает реальный объем отходов, который был привезен".
Весы работают с 08:00 до 20:00. В данный момент пропускная способность весов составляет 30 машин в час. На полную мощность оборудование выйдет к 1 января следующего года.
Комментарии
Цель проста и понятна. С населения соберем по нормативу, который завышен в разы, а субподрядчикам заплатим по весу. Гениальное решение!