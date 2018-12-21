Планы федеральной власти прописать отдельные правила лесопользования для уникальных ленточных боров Алтайского края давно назревшее решение. Протестная активность лесоводов по этому поводу несколько "накачена". Об этом в эфире Эхо Москвы в Барнауле в понедельник, 17 декабря, сказал алтайский эколог, эксперт Общероссийского народного фронта Алексей Грибков.
"Речь не идет о прекращении рубок и сокращении рабочих мест. Речь о том, что главная функция ленточных боров — экологическая, а не сырьевая. Это прописано в законодательстве. Деньги есть нельзя, и дышать ими невозможно, от состояния ленточных боров зависит очень многое в нашей жизни", — сказал Алексей Грибков.
Так он ответил на вопрос о том, что же имел в виду министр природы Дмитрий Кобылкин, когда сказал, что в начале 2019 года ленточные боры региона "будут выделены в отдельную территорию, под которую будут прописаны отдельные "правила игры".
Обсуждение этой темы на радио Эхо Москвы в Барнауле проходило в контексте скандала. Через несколько дней после заявления министра с обращением выступили алтайские лесоводы. Они заявили, что "проблем нет, они надуманы, и внесение изменений в законодательство, наоборот, сделает хуже", и пригрозили протестами.
Как сообщают в лесном холдинге "Алтайлес", которое координирует эту активность, против изменений подписались более 17 тысяч человек. В их числе работники предприятий (входящих в "Алтайлес"), жители и местные власти поселков, находящихся рядом с лесом или имеющих лесхоз. Правда, они в своих заявлениях критикуют власть за то, что она якобы хочет вообще запретить рубку, что приведет к сокращению рабочих мест и краху экономики региона.
По словам Грибкова, речь идет о выделении алтайских ленточных боров в отдельный лесной район, для которого будут установлены отдельные нормативы противопожарного обустройства, нормативы использования лесов, включая возраст рубки, способы рубки и другие важные моменты.
"Да, объемы рубок должны уменьшиться. Но, конечно, все это нужно прорабатывать с участием властей, ученых и лесопользователей", — сказал Грибков.
Он считает, что изменение не повлечет сокращение рабочих мест в лесной отрасли. В пример приводит ситуацию в регионе после 2008 года, когда возраст рубки сосны в ленточных борах был снижен со 121 года до 101 года. Тогда объем рубок увеличился, а вот количество занятых людей в сфере сократилось. Это произошло за счет новых технологий и усовершенствования процесса. Бесконечным увеличением объема рубок рабочие места не сохранить, ресурс не резиновый, добавил Грибков.
Комментарии
Мое восхищение Грибкову. Один в поле воин. Сложно бороться, когда противник - деньги
Щас Алтайлес своих лесорубов нагонит в комментарии ...будут плакаться про ипотеку и бедных деток. У других то нет проблем, фигале..
.. а соросом начнут пугать.. ничего умнее придумать не могут