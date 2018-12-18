Фразы, произнесенные на Алтае, но получившие всероссийский резонанс, вошли в список лучших цитат уходящего года по версии Lenta.ru.
Накануне издание собрало высказывания этого года, которые нашли очень большой отклик в умах россиян. Здесь и заявление депутата Леонида Слуцкого, который прокомментировал обвинения в домогательствах к журналисткам, и слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая прославилась после того, как ответила на вопрос, как можно питаться на прожиточный минимум в 3500 рублей, и высказывание главы департамента молодежной политики администрации Свердловской области Ольги Глацких с ее "государство не просило вас рожать".
Вошли в ТОП и слова, произнесенные на Алтае.
Так, по достоинству было оценено заявление нынешнего губернатора Алтайского края Виктор Томенко, который, говоря о проблемах региона, емко заметил: "Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя".
Ну и, конечно же, не осталось в стороне высказывание бийского пенсионера, которого попросили озвучить мнение о городской новогодней елочке.
Комментарии
Этот дед из Бийска, сделал больше, чем вся оппозиция России.
Дед ваще мировой!!! Все по делу сказал, а то новостями о елочке тут реальные проблемы закрывают