Медведева предупредили о росте цен на продукты и товары в магазинах

Представители нескольких компаний написали письмо председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, в котором сообщается, что из-за подорожания топлива для корпоративных клиентов ожидается рост цен на товары, пишет "Коммерсант".
Отмечается, что письмо Медведеву подписали, как минимум, руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и "Руспродсоюза".
В документе отмечено, что траты на топливо занимают в среднем не менее 30% от стоимости работы автоперевозчиков. Эти расходы выросли в ноябре.
В письме подчеркивается, что транспортники не смогут удерживать цены на высококонкурентном рынке, что приведет к росту стоимости их услуг минимум на 10%. Это, в свою очередь, отразится на стоимости товаров.
Авторы письма просят Медведева обсудить ситуацию с игроками топливного рынка.
Издание отмечает, что письмо было отправлено 14 декабря. Однако в правительстве отметили, что обращение еще не поступило. Между тем, транспортные компании уже начали предупреждать партнеров о росте цен, сообщает издание.
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