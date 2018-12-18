Фото: Владивосток.онлайн
Остановку и стоянку транспортных средств запретят на участке улицы Юрина в Барнауле в ночное время.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, с 28 декабря будут выполняться работы по установке соответствующих дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку автомобилей на улице Юрина от улицы малая Попова до здания № 299и по улице Юрина.
Данная мера необходима для обеспечения беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.
Комментарии
Там вообще-то парковочные карманы. Маразм крепчал...
А фура Шукшина-Юрина с г/н 066 так и стоит