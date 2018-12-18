В Сети набирает популярность видео, главная героиня которого — блондинка, пытавшаяся заправить бензином электрокар Tesla Model S.
Видео было опубликовано на Reddit. На кадрах видно, как блондинка ходит кругами вокруг автомобиля, не понимая, где расположен бензобак. Вскоре американка нашла крышку зарядного порта. Открыв ее, она активирует насос и пытается вставить его в зарядное устройство.
После блондинка смирилась с тем, что не понимает, как заправить автомобиль. Пользователи Сети отметили, что женщина могла стать жертвой розыгрыша.
Комментарии
Тупые видосы про тупых блондинок набирают миллионы просмотров тупых пользователей тытруба.
Не верю. Хреновая игра и парик с огромными очками. Какие овощи верят в реальность происходящего.
Дама, видимо, впервые этот автомобиль увидела минуты за 2 до съемки.
Кстати распространяется в основном с турецкой анотацией. Скорее всего там этот толерантный ролик и был снят.
Европейская тп ищет куда вставить.
бензин больше не нужен! заправки можно закрывать
Запросто возможно. Женщина и машина - несовместимы в принципе. Не могут они управлять машиной нормально, не могут, что бы они не говорили и кем бы себя не считали.
Дэвюшка вам шлангу дабавить?