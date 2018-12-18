Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране благодаря проведенным реформам и политике открытости побеждена коррупция, сообщает "Интерфакс".
"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины… нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", — заявил Си Цзиньпин в ходе торжественного собрания, посвященного 40-й годовщине исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва.
Он отметил, что тогда — 18–21 декабря 1978 года — были заложены основы нынешней китайской политики реформ и открытости для внешнего мира.
Си Цзиньпин, став главой государства в 2012 году, взял курс на искоренение коррупции во всех ее проявлениях. Даже был выработан особый "кодекс чиновника" из восьми пунктов, который предлагалось выучить наизусть и выполнять беспрекословно.
В правилах для госслужащих были перечислены отказ от торжественности и формализма, участия в коммерческих мероприятиях вроде закладки камней или перерезания ленточек, отказ от поездок за границу, бюрократического сленга при составлении документов, перекрытия улиц для проезда кортежей, излишнего пиара, публикации поучительных книг и автобиографий и отказ от роскоши.
Бывший член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая У Эньюань разъяснил, что в стране действует множество антикоррупционных механизмов. При этом проверяется каждый департамент, каждое ведомство и орган, каждый член партии и госслужащий.
"Именно это и не позволяет им участвовать в коррупции. Им не хочется становиться коррупционерами", — отметил Эньюань.
Комментарии
РЕСПЕКТИЩЕ
самое главное забыли: смертная казнь за это.
своих меченых и ЕБНов они быстренько расстреляли или посадили. спасли миллионы жизней. у нас к сожалению партия уже сгнила к тому моменту, никакого нормального ответа на распад не было. Теперь РФ территория антисоветчины.
А чем может похвастаться наш несменяемы вождь??? - рост коррупции !!!
Где-то в России засмеялись над таким кодексом депутаты, чиновники и верхушка власти
а у нас что? наоборот? коррупция победила?
Нашему более труднее, ведь вся (!!!) коррупция на низовом уровне, среди патриотов - учителей, медиков, снтехников и прочих самозанятых несознательных! Таку коррупцию никто победить не может...