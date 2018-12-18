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Глава Китая Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией

, ИА "Амител"
Став главой государства в 2012 году, Си Цзиньпин взял курс на искоренение коррупции во всех ее проявлениях

Фото: fromua.news

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в стране благодаря проведенным реформам и политике открытости побеждена коррупция, сообщает "Интерфакс".

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины… нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", — заявил Си Цзиньпин в ходе торжественного собрания, посвященного 40-й годовщине исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва.

Он отметил, что тогда — 18–21 декабря 1978 года — были заложены основы нынешней китайской политики реформ и открытости для внешнего мира.

Си Цзиньпин, став главой государства в 2012 году, взял курс на искоренение коррупции во всех ее проявлениях. Даже был выработан особый "кодекс чиновника" из восьми пунктов, который предлагалось выучить наизусть и выполнять беспрекословно.

В правилах для госслужащих были перечислены отказ от торжественности и формализма, участия в коммерческих мероприятиях вроде закладки камней или перерезания ленточек, отказ от поездок за границу, бюрократического сленга при составлении документов, перекрытия улиц для проезда кортежей, излишнего пиара, публикации поучительных книг и автобиографий и отказ от роскоши.

Бывший член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая У Эньюань разъяснил, что в стране действует множество антикоррупционных механизмов. При этом проверяется каждый департамент, каждое ведомство и орган, каждый член партии и госслужащий.

"Именно это и не позволяет им участвовать в коррупции. Им не хочется становиться коррупционерами", — отметил Эньюань.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

18.12.2018 14:47
- гость -

РЕСПЕКТИЩЕ

0  0
18.12.2018 15:16
- гость -

самое главное забыли: смертная казнь за это.

0  0
18.12.2018 15:21
- гость -

своих меченых и ЕБНов они быстренько расстреляли или посадили. спасли миллионы жизней. у нас к сожалению партия уже сгнила к тому моменту, никакого нормального ответа на распад не было. Теперь РФ территория антисоветчины.

0  0
18.12.2018 15:43
- гость -

А чем может похвастаться наш несменяемы вождь??? - рост коррупции !!!

0  0
18.12.2018 15:50
- гость -

Где-то в России засмеялись над таким кодексом депутаты, чиновники и верхушка власти

0  0
18.12.2018 16:12
- гость -

а у нас что? наоборот? коррупция победила?

0  0
18.12.2018 16:12
- гость -

Нашему более труднее, ведь вся (!!!) коррупция на низовом уровне, среди патриотов - учителей, медиков, снтехников и прочих самозанятых несознательных! Таку коррупцию никто победить не может...

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