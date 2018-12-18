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Министр образования Алтайского края Максим Костенко сообщил, что необходимо срочно поднимать престижность профессии учителя в школах для привлечения новых кадров. Сейчас, по его словам, в регионе нехватка около 300 педагогов. Эту проблему пытаются решить с помощью производственных практик студентов педагогического вуза. Однако через несколько лет, когда многие педагоги предпенсионного возраста уйдут на законный отдых, в алтайских школах может возникнуть крайне сложная ситуация, и детей просто будет некому обучать. Для этого, как сообщил журналистам в ходе пресс-конференции Максим Костенко, необходимо вести борьбу за кадры с "известной торговой сетью". Конкретное название министр называть не стал, но было понятно, что речь идет о "Марии-Ра".

"Советский лозунг "кадры решают все" никто не отменял. Здесь нужно решать вопросы заработной платы, стимулирующей активности. Задача — сделать апгрейд деятельности учителя". Также необходимо поднимать престижность работы в школах. "Сейчас, если забить в поисковой системе интернета слова "учитель" и "школа", то появятся сразу ссылки на негативные случаи, которые повлекли отрицательные последствия для профессии", — сообщил Максим Костенко.

По словам министра, современные стандарты образования заставляют обратить внимание на инновационную активность педагогов. К инновациям больше готовы учителя со стажем, поэтому необходимо уже сейчас начинать улучшать условия труда. В частности, повышать заработную плату, предоставлять жилье. Так, в некоторых районах края, которые он называть не стал, подъемные составляют всего 5 тысяч рублей.

"Скорее они пойдут на кассу во всем известную торговую сеть. Их там, кстати, ждут и ценят, предлагают хорошие зарплаты. Они молоды, интеллектуальны, умеют общаться с людьми, решать конфликты. Наша задача тут — побороться с торговыми сетями за умы и сердца молодых", — добавил Максим Костенко.

По данным Министерства образования, в Алтайском крае большая нехватка школьных психологов, учителей иностранных языков. В некоторых, например, просто некому обучать этому предмету на фоне инициативы о введении второго иностранного языка. С этой проблемой власти края намерены выходить на федеральный уровень.

С 2019 года также вырастут в полтора раза оклады педагогов. При этом стимулирующие надбавки никуда не исчезнут. В отличие от повышения 2016 года, когда оно коснулось не всех, получать больше станут все учителя, а также руководящий состав школ, включая завучей и директоров.

"Благодаря увеличению оклада учителя будут уверены, что сумма их дохода будет стабильна, поскольку уже никто не сможет повлиять на получение или неполучение ими стимулирующих надбавок. Сегодня 36% учителей работают в малокомплектных школах — это более 7,5 тысячи человек. Примерно половина из них получает МРОТ. Это несправедливо, поэтому мы будем активно работать над данной проблемой. Как говорилось в мультике про Фунтика: "Больше можно, меньше — ни-ни", — пошутил министр.