Фото: mzgazeta.ru
Движение для всех транспортных средств несколько раз ограничат в ближайшие дни на трассах в предместьях Барнаула из-за перемещения военных колонн.
Как сообщает краевая Госавтоинспекция, ограничения будут введены:
- 18.12.2018 с 20:40 до 23:40 на автодороге "Р-256 – (стела Колоски)";
- 18.12.2018 с 20:40 до 23:40 на автодороге "Косиха – Р-256 – (н.п. Украинский)";
- 19.12.2018 с 17:40 до 20:40 на автодороге "(н.п. Украинский) – а/д Р-256 (граница Косихинского и Первомайского районов)";
- 20.12.2018 с 21:40 до 00:40 на автодороге "(стела "Колоски") – а/д Р-256 – Косиха";
- 20.12.2018 с 21:40 до 00:40 на автодороге "(граница Косихинского и Первомайского районов) – а/д Р-256 – подъезд к с. Косиха".
Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Задолбали!!! БТР уже вне асфальта не едет?
Ты откуда клоун? Если не разу не видел колонну с ПГРК, то зачем пишешь? Ведь она тебе не мешает, раз ни разу не видел. Так побурчать или за бабло подрабатываешь? А народу и в праздник покоя нет))). С Днем РВСН!