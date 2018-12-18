Пассажирам самолетов рассказали, почему там опасно есть и пить

Пилот Рэнди Джонс, много лет проработавший в авиакомпании, рассказал, можно ли есть на борту самолета, сообщает телеканал "360" со ссылкой на издание The Sun.
Джонс отметил, что, к примеру, люди, занимающиеся уборкой мусора и отходов с предыдущего рейса, могут приступить к упаковке еды для новых пассажиров, не меняя перчаток.
Таким образом, из-за несоблюдения элементарных правил гигиены продукты и напитки на борту, как подчеркнул Джонс, попросту опасны для здоровья.
По его мнению, в первую очередь стоит обратить внимание на кофе. Воду, которую подают на борт, хранят в специальных резервуарах. А они могут быть загрязнены. Также воду не подвергают очистке, и если в городе она низкого качества, то пить пассажирам придется именно такую.
Бортпроводник Шрейя Парих рассказал, что вместе с коллегами всегда предпочитает приносить свою еду в самолет. В те блюда, что подают на борту, добавляют много специй, они содержат соль и жиры — так продукты кажутся более вкусными. Ко всему прочему, как отметил Парих, еду готовят заранее, и пассажиры получают ее несвежей.
Комментарии
Как у них все запущено))))))))
А где исследования всяких "институтов еды и гигиены"?)