Милонов пожаловался ФАС на завышенные цены в сетевых супермаркетах

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить крупные российские торговые сети, которые, как он отметил, необоснованно завышают цены, сообщает RT.
Милонов подчеркнул, что многие россияне любят покупать продукты в крупных супермаркетах, где сразу можно приобрести весь ассортимент необходимых им товаров. При этом, по его словам, люди жалуются на необоснованный рост цен на продукты во время таких праздников, как Новый год и Рождество.
Он также добавил, что некоторые товары, которые не являются деликатесами, теперь стоят столько же, сколько и продукты из этого перечня.
"Граждане, обращающиеся ко мне, возмущены таким поведением "сетевиков" по отношению к простым людям. И действительно, взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник — аморальное и недопустимое поведение", — считает Милонов.
Он также рассказал о новой уловке, на которую попадаются покупатели. Так, из-за роста цен магазины пошли на хитрость и вместо цен за килограмм продукта стали сообщать стоимость за 10 или 100 граммов товара.
В своем обращении Милонов попросил ФАС по возможности проверить крупные торговые сети "на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса".
Комментарии
Да, один товар за килограмм пишут цену, рядом за 100 грамм ценник, щас везде так. На базаре тоже.