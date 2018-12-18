Вторник, 18 Декабрь, 17:58

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Что вы читаете в новогодние праздники?

Спецпроекты

$ 66,62
€ 75,38
244894
Обь
34см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год - 2019Перемены в правительстве Алтайского краяМусорная реформа
Новости

Милонов пожаловался ФАС на завышенные цены в сетевых супермаркетах

, ИА "Амител"
Он также рассказал о новой уловке, на которую попадаются покупатели

Фото: shelnews.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководителю ФАС Игорю Артемьеву с просьбой проверить крупные российские торговые сети, которые, как он отметил, необоснованно завышают цены, сообщает RT.

Милонов подчеркнул, что многие россияне любят покупать продукты в крупных супермаркетах, где сразу можно приобрести весь ассортимент необходимых им товаров. При этом, по его словам, люди жалуются на необоснованный рост цен на продукты во время таких праздников, как Новый год и Рождество.

Он также добавил, что некоторые товары, которые не являются деликатесами, теперь стоят столько же, сколько и продукты из этого перечня.

"Граждане, обращающиеся ко мне, возмущены таким поведением "сетевиков" по отношению к простым людям. И действительно, взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник — аморальное и недопустимое поведение", — считает Милонов.

Он также рассказал о новой уловке, на которую попадаются покупатели. Так, из-за роста цен магазины пошли на хитрость и вместо цен за килограмм продукта стали сообщать стоимость за 10 или 100 граммов товара.

В своем обращении Милонов попросил ФАС по возможности проверить крупные торговые сети "на предмет необоснованного повышения цен, сговора и использования недобросовестных приемов ведения бизнеса".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

18.12.2018 17:10
- гость -

Да, один товар за килограмм пишут цену, рядом за 100 грамм ценник, щас везде так. На базаре тоже.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< декабрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
17:51
Сын генпрокурора Чайки получил новую высокую должность 0
17:32
Пенсионерка и ее сын погибли в Алтайском крае от отравления угарным газом 0
17:30
Эксклюзивный детский канал запущен в Алтайском крае 0
17:22
Житель Алтая после разрыва с девушкой приписал ей оказание интим-услуг 0
17:13
Минздрав посоветовал россиянам пить белое сухое вино в новогоднюю ночь 0
17:02
Виновника смертельного ДТП на BMW X6 в Барнауле оставили в СИЗО до февраля 1
16:48
"Единая Россия" примет к себе политика Щукина и не оставит его без работы 4
16:32
Алтайский краевой суд не разрешил открыть Дворец спорта в Барнауле 4
16:21
Барнаульская "экстремистка" Мария Мотузная решилась покинуть Украину 6
16:12
Креативные барнаульцы украсили двор к Новому году русской печью 0
16:03
Милонов пожаловался ФАС на завышенные цены в сетевых супермаркетах 1
15:49
Названы улицы с самыми дорогими квартирами в Новосибирске 0
15:33
Пассажирам самолетов рассказали, почему там опасно есть и пить 2
15:24
Полиция проверит бюллетени со свастикой на выборах главы Приморья 2
15:14
"Одетая" ёлка и ледяные часы: новогодние работы на Сахарова продолжаются 4
15:02
Житель Алтая ответил за изнасилование и убийство 17-летней давности 2
14:50
Бийские полицейские спасли замерзающего в снегу у магазина мужчину 2
14:31
Глава Китая Си Цзиньпин заявил о победе над коррупцией 10
14:21
Жительницу Барнаула осудили за удар девушки табуреткой по голове 1
14:12
Насколько вырастут пенсии жителей Алтайского края в 2019 году 4
14:03
Блондинка попыталась заправить электрокар Tesla бензином и попала на видео 9
13:48
Уехавшего в неизвестном направлении отца лишили родительских прав на Алтае 0
13:32
Медведева предупредили о росте цен на продукты и товары в магазинах 4
13:24
Стоп-кадр. Необычный "зверь на колесах" замечен на улицах Бийска 7
13:12
Сильные морозы придут в Алтайский край и продлятся почти до Нового года 0
13:03
Реконструкция здания Думы обойдется в 2 млрд рублей: будет стеклянный купол 15
12:50
Министр алтайского образования намерен бороться с торговыми сетями за кадры 12
12:34
Движение на трассах под Барнаулом будут ограничивать три дня из-за военных 3
12:22
Минтруд предупредил о резком росте числа безработных из-за пособий 9
12:16
Ночную парковку запретят на участке улицы Юрина в Барнауле 3
12:03
Глава Тывы захотел ликвидировать "бесполезный" местный Конституционный суд 5
11:49
Елочка и так жить нельзя: высказывания с Алтая вошли в ТОП лучших фраз-2018 5
11:32
Установлена новая плата за вывоз мусора для Камня-на-Оби и Рубцовска 4
11:22
Орешкин сообщил, какую инфляцию стоит ожидать в 2019 году 6
11:11
Мусор в Барнауле начали взвешивать во имя объективного тарифа 5
11:02
Голикова рассказала россиянам, когда они начнут жить до 78 лет 11
10:48
Автомобиль сбил ребенка на "зебре" в Барнауле и скрылся с места аварии 0
10:40
Новогодние традиции: голосуем за самую интересную историю от читателей Amic 3
10:33
"Силовое задержание" детей провели в магазине на Алтае: идет проверка 9
10:21
Город "летающих" пешеходов: в Барнауле жалуются на "пропавший" тротуар 3
10:15
RESERVED и Cropp открылись в ТРЦ ПИОНЕР 14 декабря 1
10:03
Дмитрий Киселев ответил Венедиктову, назвавшему его "вонючей мразью" 16
10:00
Volkswagen Tiguan — лучший компактный кроссовер 2018 года 1
09:58
Орешкин заявил об отсутствии оснований для роста цен на бензин 6
09:34
Путин: судьи и правоохранители являются обычными гражданами России 12
09:21
Тепло вернули в десятки домов и социальные объекты в центре Барнаула 4
09:13
Медведев рассказал о количестве вложенных в социальные проекты триллионов 7
09:02
Часы и украшения на миллион украли у сотрудника администрации президента РФ 8
08:51
Путин: следует внимательно относиться к молодежи, которая имеет свое мнение 4
08:44
Глава Роснедр рассказал, на сколько России хватит нефти 1
08:22
МВД желает изменить правила оплаты техосмотра и его проведения 7
08:06
Лучшим дворником Барнаула признана представительница прекрасного пола 1
08:00
Оригинальное — значит надежное 0
07:50
Черные хозяева, отрезанные уши и 16,5 млн рабов: факты о рабстве в США 52
07:34
Квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 9,5 млн рублей 6
07:22
Всегда разная и яркая: фото неповторимой Кристины Агилеры 0
07:03
Гендиректор БГЭС рассказал, как в России можно уменьшить тарифы 5
06:48
Канал "Катунь 24" может пропасть в селах Алтайского края к лету 2019 года 8
06:32
Собутыльник на час: какие услуги предлагают в интернете одиноким людям 3
06:17
Снег, метели и гололед: прогноз погоды в Алтайском крае на 18 декабря 0
06:01
Слезы на глазах: какие трагедии происходили в России в 2018 году 5
05:57
Песков прокомментировал слухи об объединении России и Беларуси 1
04:59
Порошенко приказал перебрасывать войска самолетами для отражения атаки РФ 2
03:33
Бывший редактор "Битвы экстрасенсов" рассказал о коррупции на шоу 1
02:25
Медики посоветовали продукт для похудения и полезный для печени 0
01:37
Ученые представили проект зонда для поиска жизни на спутнике Юпитера 0
00:14
Российские ученые создали аналог кожи человека для различных тестов 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.