В среднем на тысячу рублей увеличится пенсия для неработающих пенсионеров Алтайского края в 2019 году. Об этом на пресс-конференции сообщил глава регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов.
Средний рост в тысячу рублей — это как раз то, что обещали федеральные власти, когда принимали скандальный закон о повышении пенсионного возраста.
По словам Бориса Трофимова, пенсия неработающих пенсионеров будет проиндексирована 1 января на 7,05%.
Так, в следующем году рост пенсии примерно на 940 рублей получат те, кто сегодня получает средний размер пенсии по краю — 13 тысяч рублей.
Для людей с пенсией в 14 тысяч рублей рост составит 1022 рубля, в 17 тысяч — 1241 рубль.
А вот люди, чья пенсия сегодня составляет около девяти тысяч рублей, станут получать больше на 657 рублей.
Также добавим, что в 2020 году запланирована индексация пенсий на 6,6% до 14 тысяч 926 рублей. В 2021 году — на 6,5% до 15 тысяч 862 рублей.
Комментарии
- рост цен и тарифов ЖКХ, всвязи с увеличением НДС с 1 января , а также плановое увеличение тарифов с 1 июля, - налог на мусор, - проезд в транспорте. Поэтому сколько добавят - столь же и заберут. Зато на бумаге увеличение!
А цены на продукты не учитываем?
Отдадим больше, чем получим.
А уж одежду-обувь уже и с базара не потянем.