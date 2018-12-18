Минздрав посоветовал россиянам пить белое сухое вино в новогоднюю ночь

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн посоветовал россиянам в новогоднюю ночь отдать предпочтение белому сухому вину, сообщает "РИА Новости".
"Лучше белое сухое вино, оно наиболее легкое для печени", — сказал Брюн. При этом он попросил совсем воздержаться от крепких напитков.
Также Брюн рассказал о воздействии на организм сладкого вина. По его словам, алкоголь и сахар находятся в конкурентных отношениях, а при взаимодействии перерабатываются еще хуже.
Нарколог также предупредил, что, выпивая ночью, человек подвергает свою печень дополнительной нагрузке, а это приводит к повышению алкогольного токсикоза.
Ранее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам не ограничивать себя в еде за новогодним столом, поскольку самый обычный человек в честь праздника может есть все самое вкусное, хорошее и приятное.
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