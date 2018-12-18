Полиция проверит бюллетени со свастикой на выборах главы Приморья

Избирком Приморья обратился в правоохранительные органы по факту публикации в соцсетях испорченных бюллетеней с нарисованной свастикой на выборах губернатора, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на зампредседателя краевого избиркома Романа Охотникова.
"Что касается распространения в соцсетях фотографий бюллетеней с нанесенной нацистской атрибутикой. Я напомню, это запрещено законодательством. Получив такое обращение, мы сразу же передали его правоохранителям. Я надеюсь, что наши правоохранительные органы смогут вычислить того человека, который нарушал закон, делал это грубо, и когда такое происходит — это неуважение ко всему российскому обществу", — сказал Охотников.
Ранее член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что ряд бюллетеней неизвестные испортили, нарисовав на них свастику, а фото бюллетеней опубликовали в соцсетях.
"Сегодня в ходе заседания Избирательной комиссии Приморского края мы говорили о том, что в социальных сетях начали распространяться образцы испорченных бюллетеней... количество испорченных бюллетеней незначительное, не превышает статистическую погрешность, которая бывает на всех выборах. Но, тем не менее, нас возмущает, что в социальных сетях тиражируются испорченные бюллетени, где в квадратиках стоит фашистская свастика. Это возмутительно. И сегодня было предложено обратиться в правоохранительные органы, чтобы расследовать, кто посмел такую мерзость распространять в социальных сетях", — рассказал Шевченко.
Комментарии
количество испорченных бюллетеней незначительное, не превышает статистическую погрешность
нифига у них погрешность - 4%...