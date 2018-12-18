Фото: geo-news.ru
Отца ребенка, который скрылся в неизвестном направлении, лишили родительских прав в Барнауле.
Как сообщили в краевой прокуратуре, решением Октябрьского районного суда был удовлетворен иск опекуна несовершеннолетнего о лишении родительских прав отца ребенка.
"Как было установлено, мать несовершеннолетнего уже лишена родительских прав, отец устранился от воспитания и содержания ребенка и убыл в неизвестном направлении. Ответчик склонен к злоупотреблению спиртными напитками, не интересуется судьбой несовершеннолетнего, учебное заведение, где обучается подросток, не посещает, его лечением не занимается, материальную помощь не оказывает", — констатируют в надзорном ведомстве.
В итоге иск опекуна был удовлетворен.
Комментарии