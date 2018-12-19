Клиника "Псориаз-центр"

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Сбросить панцирь: действенные методы избавления от псориаза

, ИА "Амител"
А также о том, куда обратиться тем, кому не помогает традиционная терапия

Псориаз, название которого происходит от греческого слова "psora", что означает "чешуйка", занимает одно из ведущих мест среди кожных заболеваний: в России, к примеру, им страдает около 2% населения. Внешними проявлениями этой неприятной болезни являются высыпания на коже в виде бляшек со значительным скоплением на поверхности сухих серебристо-белых чешуек, а особенностью – возможность проявиться на протяжении всей жизни — в любом возрасте, независимо от пола. На какие методы лечения обратить внимание тем, кто не понаслышке знаком с этим недугом, и куда обратиться в Барнауле – разбираемся с порталом Amic.ru.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Течение псориаза волнообразное, с чередованием периодов обострений и ремиссий. Среди факторов, провоцирующих обострение псориаза, выделяют: психо-эмоциональный стресс, употребление алкоголя, инфекционные заболевания, травмы кожи, а также применение некоторых медикаментов. Но независимо от того, какая именно причина спровоцировала проявление болезни, распространенное поражение кожи, а также локализация бляшек на открытых частях тела всегда сопровождается эмоциональным дискомфортом больных и влияет на их повседневную активность. Как разрубить этот "порочный круг" и избавиться от проблемы?

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Несмотря на существование достаточно большого количества лекарственных средств для лечения псориаза, остается определенный процент больных, плохо реагирующих на традиционные методы терапии. Для этой категории пациентов особенно рекомендована ПУВА-терапия: применяемая еще с 1973 года, она по сей день заслуженно занимает одно из лидирующих место в лечении псориаза.

ПУВА–терапия – это комбинированное лечебное воздействие на кожу лекарственных веществ и мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей: пациент принимает внутрь или наносит на кожу препарат, а затем через 2-3 часа в течение нескольких минут подвергается воздействию мягких длинноволновых ультрафиолетовых лучей в специально разработанной кабине. Помимо псориаза, ПУВА-терапия успешно зарекомендовала себя в борьбе с такими заболеваниями, как атопический дерматит, витилиго, алопеция и парапсориаз.

К основным преимуществам метода относятся:

  • Высокая результативность: ПУВА-терапия позволяет достичь ремиссии у 70–90% больных псориазом;
  • Пролонгированное действие лечения: продолжительность ремиссии составляет от 6-12 месяцев до десятков лет;
  • Быстрое получение результата: уже через 7-9 процедур наблюдаются первые признаки регресса кожных проявлений;
  • Малый перечень противопоказаний;
  • Безопасность метода: УФА-лучи, воздействию которых подвергается пациент при лечении, не обладают потенциальным онкогенным действием;
  • Возможность лечения в амбулаторных условиях,  без отрыва от работы, учебы и привычного окружения.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

Среди медицинских учреждений нашего города, предлагающих лечение псориаза с применением метода ПУВА-терапии, одним из ведущих является специализированная клиника "Псориаз-центр", удобно расположенная в центральной части Барнаула, в 10 минутах от автовокзала.

Опытные доктора клиники занимаются лечением псориаза более 16 лет, что, бесспорно, вызывает доверие. Как правило, за стандартный курс, состоящий из 15 процедур в течение 4 недель, можно добиться полного исчезновения проявлений псориаза и закрепить этот результат на длительный срок.

Клиника "Псориаз-центр"
г. Барнаул, ул. Партизанская, 40, 2 этаж, кабинет 01
тел. 8(3852)25-14-35
Сайт 

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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