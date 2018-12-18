Фото: vyatka-grad.ru
Жительницу Барнаула приговорили к условному сроку за то, что она ударила девушку табуретом по голове во время разговора о молодом человеке.
Как сообщили в краевой прокуратуре, горожанке инкриминировали умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.
Установлено, что в мае этого года подсудимая пригласила к себе домой потерпевшую для того, чтобы поговорить с ней по поводу ее молодого человека. После этого между девушками возник конфликт, в ходе которого подсудимая нанесла потерпевшей удар табуретом по голове.
В итоге горожанку приговорили к двум годам условного срока. Кроме того, с нее взыскано 40 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.
Комментарии
Барышни в "Смольном", что для благородных девиц, наверное, воспитывались..)))