Фото: правительство Алтайского края
Закрытия учреждений образования в Алтайском крае в 2019 году не произойдет. Власти региона намерены изучить предыдущий опыт оптимизации, чтобы понять, насколько данные меры эффективны. Об этом журналистам заявил министр образования Максим Костенко.
Данная тема получила широкий резонанс после прямой линии президента страны Владимира Путина, которого жители алтайского села Старая Суртайка попросили не закрывать местную школу. Президенту отказать трудно, поэтому краевые власти не только сохранили учреждение, но и сделали там ремонт. Позже на Первом канале вышло несколько сюжетов, как сразу в нескольких районах региона собираются закрывать школы.
Как отметил Максим Костенко, решение о ликвидации того или иного учреждения принимает муниципалитет. Однако на следующий год всем местным властям рекомендовано отказаться от таких действий. Данное решение принял губернатор Виктор Томенко. В ближайший год необходимо сесть и посмотреть, что предыдущее руководство края уже наоптимизировало, а также составить дальнейшие шаги для решения этих задач. Как пояснил Максим Костенко, из-за большой доли сельского населения на сегодняшний день 63% всех школ края являются именно такими. В них обучается всего 16% детей и работает 36% учителей. Это примерно 7,5 тысячи специалистов. Около половины из них получают зарплату чуть выше, чем МРОТ.
Сообщил журналистам Максим Костенко и о том, сколько денег в следующем году направят на строительство и реконструкцию школ в Алтайском крае. Речь идет о 3,5 миллиарда рублей. В 2019 году предполагается отремонтировать и реконструировать 152 школы, ввести в эксплуатацию не менее четырех школ, строительство которых было начато ранее, будут обновлены 63 детсада. В 2018 году было отремонтировано около 60 детсадов и около 150 школ.
Предполагается, что строительство новых дошкольных учреждений позволит решить вопрос с местами в ясельных группах к 2025 году.
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Разве ещё не все закрыли?