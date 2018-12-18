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Сотрудники полиции управления МВД России "Бийское" спасли жизнь замерзающему мужчине, который лежал в снегу в нескольких метрах от магазина.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, наряд дорожно-патрульной службы полиции, в составе капитана Василия Лебедкина и старшего лейтенанта Виталия Савельева, выехал в район пригородного поселка Сорокино на отработку сообщения о происшествии.
"В нескольких метрах от местного магазина полицейские обнаружили мужчину, лежавшего в снегу и не подававшего признаков жизни. Установив, что мужчина жив, полицейские попытались отогреть его, разместив в салоне служебного автомобиля, и вызвали пострадавшему "скорую помощь", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
Мужчина получил сильное обморожение конечностей и едва не скончался от общего переохлаждения. Полицейские установили его личность и сообщили о ЧП родным.
В данный момент жизни мужчины ничего не угрожает. За ним наблюдают врачи.
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Пьян был?