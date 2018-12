"Собибор" не вошел в шорт-лист номинантов на премию "Оскар"

Драма российского режиссера Константина Хабенского "Собибор" не вошла в короткий список из девяти картин, отобранных на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", передает ТАСС со ссылкой на сайт Американской академии киноискусств.

Изначально 87 картин были выдвинуты на соискание "Оскара" в данной категории. В список из девяти картин в категории "Лучший фильм на иностранном языке" вошли ленты из Колумбии, Дании, Германии, Японии, Казахстана, Ливана, Мексики, Польши и Южной Кореи.

В шорт-лист вошли ленты "Перелетные птицы" (Birds of Passage, Колумбия), "Виновный" (The Guilty, Дания), "Работа без авторства" (Never Look Away, Германия), "Шоплифтеры" (Shoplifters, Япония), "Айка" (Ayka, Казахстан), "Капернаум" (Capernaum, Ливан), "Рома" (Roma, Мексика), "Холодная война (Cold War, Польша) и "Пылающий" (Burning, Южная Корея). Лента "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона завоевала в этом году "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Фильм "Собибор", главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Кристофер Ламберт, рассказывает о восстании в одноименном лагере смерти на территории оккупированной нацистами Польши. Картина была выдвинута от России на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

91-я церемония вручения "Оскара" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года. Она пройдет в театре Dolby (Голливуд, Лос-Анджелес).