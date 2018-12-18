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Суд вынес приговор 40-летнему жителю Новоалтайска за изнасилование девушки и ее убийство, совершенные 17 лет назад, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
Тело 20-летней девушки было обнаружено в сентябре 2001 года в гаражном массиве с признаками насильственной смерти.
"Долгое время убийство, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Лишь спустя 16 лет благодаря слаженным действиям и кропотливой работе следователей и сотрудников полиции жестокое преступление было раскрыто. В ходе предварительного следствия удалось воссоздать картину произошедшего", — отмечают в СКР.
Установлено, что вечером злоумышленник познакомился на улице с девушкой, предложив ей прогуляться. Затем, применяя физическую силу, он надругался над потерпевшей, после чего задушил ее.
Известно, что ранее осужденный уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима.
Комментарии
Молодцы мусора. 16 лет подряд мозги ломали, и всё-таки поймали злодея!
Да попался им с аналогичной отсидкой и навесили ему,вот по любому так.Сказали будешь кочевряжится 20 лет дадим за второй то раз.А не будешь мы попросим минимум даром что типа вторую уже убил-11 лет.