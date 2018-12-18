Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Первые ледяные фигуры начали появляться на площади Сахарова. Рабочие здесь закончили установку ёлки и занимаются благоустройством снежного городка.
Как ранее писал Amic.ru, на площади будут установлены четыре маленькие горки и одна средняя горка. Также появятся 13 ледяных фигур, из которых несколько будут посвящены символу 2019 года — свинке, и две снежные скульптуры (скульптуры Деда Мороза и Снегурочки).
Официальное открытие главной новогодней елки Барнаула пройдет 29 декабря.
Как проходит строительство снежного городка, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Вы, меня извините, но последние много-много лет наша "ёлка" никаких ассоциаций с вечнозеленым деревом не вызывает. Особенно днем. Конус, усыпанный бумажным мусором...
"А вам ёлочка нравится?" (с)
конус из унитазных ершиков, а не елка
строящийся дом за дворцом спорта нарушает весь ансамбль площади