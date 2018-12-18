В Алтайском крае 21-летний житель Усть-Калманского района обвиняется в убийстве мужчины, с которым они совместно распивали спиртные напитки, сообщает региональный СК.
По данным следствия, в августе 2018 года обвиняемый приехал в Усть-Пристанский район на заработки. Вечером 13 августа он пришел в гости к своему знакомому.
"В ходе распития спиртного между ними возник конфликт по причине того, что обвиняемый грубо повел себя по отношению к падчерице хозяина. Обнаружив в доме тяпку, кочергу, деревянную палку и топор, обвиняемый нанес ими множественные удары в жизненно важные области тела потерпевшего. Смерть 54-летнего мужчины наступила на месте происшествия", — говорится в сообщении ведомства.
Следствием также установлено, что обвиняемый в конце июня 2018 года во время ссоры с сестрой угрожал убить ее, с силой обхватив шею женщины руками.
Обвиняемый полностью признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
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