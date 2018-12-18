Сын генпрокурора Чайки получил новую высокую должность

Заместителем председателя Экономического совета при После России в Республике Беларусь назначен Артем Чайка, сообщает "URA.RU" со ссылкой на сообщение на сайте Международного Конгресса промышленников и предпринимателей.
"Артем Чайка назначен заместителем председателя Экономического совета при После Российской Федерации в Республике Беларусь", — говорится в сообщении.
Заседание совета состоялось 17 декабря.
Основными задачами совета названы обсуждение актуальных вопросов по взаимодействию двух стран, анализ факторов, которые влияют на товарооборот между двумя странами, а также подготовка предложений по основным направлениям ведения российско-белорусского бизнеса и экономики.
Артем Чайка является сыном генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Президентом Международного Конгресса промышленников и предпринимателей он был назначен в сентябре 2017 года. Артем Чайка также был награжден знаком МВД Республики Беларусь "За Содействие".
Комментарии
наверно своим умом добился высокой должности
Батя боты двинет и у приплода весь талант накроется