Фото: archisfera.ru
Эксперты рынка недвижимости назвали улицы Новосибирска, на которых находится самое дорогое жилье столицы Сибири.
Согласно данным портала по выбору недвижимости N1.RU, наиболее обеспеченные горожане проживают на проспекте Академика Коптюга в Советском районе областной столицы. На этой улице квадратный метр жилья в течение этого года в среднем стоил 175,7 тысячи рублей.
Также респектабельной улицей является Кедровая в Заельцовском районе Новосибирска, где средний ценник квадратного метра составил 130,8 тысячи рублей.
А в Центральном районе самое дорогое жилье расположено на улице Романова со средней ценой за "квадрат" в размере 109,8 тысячи рублей.
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