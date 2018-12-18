Фото: barnaul.org
Новогодний городок с русской печью и персонажами сказок возвели во дворе барнаульской многоэтажки горожане, сообщает пресс-центр мэрии.
Более десятка фигур из снега создали активисты ТОС микрорайона Урожайный во дворе дома по улице 50 лет СССР, 22.
Здесь у входа обустроена арка из разноцветных флажков, а гостей сказочного города встречают снежные Дед Мороз и Снегурочка высотой почти два метра. Кроме того, во дворе слепили фигуру главного символа 2019 года.
В центре городка сделали ледяную горку. На снежную русскую печь креативные горожане усадили Колобка.
Автором скульптур выступила местная жительница Любовь Батяйкина.
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