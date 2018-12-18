Житель Алтая после разрыва с девушкой приписал ей оказание интим-услуг

Фото: abijita.com
Жителя Шипуновского района Алтайского края осудили за клевету в адрес своей бывшей девушки, сообщили в региональной прокуратуре.
В правоохранительном ведомстве уточняют, что в ноябре этого года молодой человек поссорился со своей пассией, и в итоге они расстались.
"Бывший парень решил отомстить и в социальной сети от имени девушки создал общедоступную страничку с ее фотографией, а также разместил заведомо ложные сведения об оказании ей услуг массажа и услуг интимного характера с указанием номера телефона, по которому можно получить услуги. Посредством репостов и лайков указанная информация была распространена им среди знакомых и друзей бывшей девушки. Созданную страницу просмотрели посторонние лица, в том числе сама девушка", — указывают в прокуратуре.
В итоге парня осудили за клевету. Во время суда он извинился за совершенное преступление, но потерпевшая его не простила.
В итоге его приговорили к 140 часам обязательных работ.
Комментарии
Тоесть порево этой тётки без оформления отношений (по собачьи), не является интим услугой ?
Как много стало козлов, а мало мужиков...
спалил шкуру да и все.а как доказали что не она страницу создала?