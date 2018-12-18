"Единая Россия" готова принять в свои ряды бывшего главу алтайской ЛДПР, экс-депутата и экс-заместителя председателя правительства Андрея Щукина. Об этом порталу Amic.ru сообщил председатель реготделения партии, спикер регионального парламента Александр Романенко на встрече с журналистами во вторник, 18 декабря.
"Да, мы готовы принять Андрея Щукина в партию. Он ещё раз подтвердил, что готов работать (с партией — прим.ред.), мы рассматриваем формат его участия в руководящих структурах партии. Мы с ним не раз встречались после его отставки с поста вице-губернатора. Сейчас его снова пригласили на госслужбу", — сказал Александр Романенко.
Руководитель алтайских единороссов добавил, что партии нужны такие политически активные, грамотные представители.
Несколько дней назад губернатор Виктор Томенко назначил Щукина врио заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления по организации деятельности мировых судей. В беседе с корреспондентом Amic.ru Щукин сказал, что намерен вернуться "к бурной политической деятельности".
Напомним, что в начале лета 2018 года он написал заявление о вступлении в ряды сторонников партии. В этом статусе надо пробыть минимум полгода, только потом можно будет вступить в саму партию. Александр Романенко сказал, что теперь ему нужно написать заявление о вступлении.
С 2009 по 2015 год Щукин руководил алтайским отделением ЛДПР, несколько созывов был депутатом краевого парламента от партии и, пожалуй, одним из самых ярких.
Комментарии
Кто бы сомневался в том, что ЛДПР - это франшиза, выданная от любой партии власти.
Не тонет
Приспособленец, мерзко наблюдать, как легко люди меняют свою позицию. Это пока нет войны, а будет война он и мать родную закопает лишь бы остаться в живых
А вы с радостью побежите воевать? Эти людишки ничего не умеют, кроме как политически функционировать - не умеют ничего. Вот и бегут туда, где можно что то урвать