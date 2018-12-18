Фото: Amic.ru
Коллегия Алтайского краевого суда оставила в силе решение о приостановлении работы Дворца зрелищ и спорта в Барнауле. Данное решение было вынесено на заседании, которое состоялось 18 декабря. Как сообщили Amic.ru в самом суде, объект должен быть закрыт, пока там не устранят нарушения пожарной безопасности. Собственники спортивной арены могут подать кассационную жалобу.
Эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа. Уже три месяца алтайские хоккеисты, воспитанники школы "Алтай" и фигуристы вынуждены ютиться в ЛДС "Карандин-Арена" на задворках Барнаула. Родители, поначалу писавшие петиции и выходившие на улицу с пикетами, смирились с тем фактом, что в этом году их дети не будут тренироваться на любимом льду во Дворце зрелищ и спорта. В экстренные сроки в "Карандин-Арене" была проведена реконструкция: увеличено количество посадочных мест, оборудованы судейские помещения и раздевалки. Сейчас там играет (временами мучается) команда "Алтай".
Из-за закрытия арены в Барнауле отменили несколько концертов звезд эстрады. Сейчас собственники Дворца — "Крайсовпроф" — вынуждены нести многомиллионные убытки. Сам спортивный объект сейчас завален снегом, к нему не прочищены дорожки, и учитывая, что рядом снежный городок, зрелище в духе постапокалиптических фильмов.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко высказался о возможной покупке Дворца спорта. По его словам, краевые власти намерены капитально отремонтировать объект. По предварительным данным, это может потребовать до 500 миллионов рублей. Хотя по другим данным сумма может составлять до миллиарда рублей.
Таким образом, еще на несколько месяцев жители Барнаула будут лишены спорта, зрелищ и надежды на возврат в Алтайский край популярных артистов с концертами. Фактически, других площадок для концертов сейчас в городе просто нет.
Комментарии
Неее, это не Миша Дроздов организовал. ))
Сами вы задворки Барнаула!
Неужели еще один памятник социализму будет, только в самом центре города, под боком у краевой власти? По проспекту Космонавтов столько этих памятников зияет пустыми окнами, такое чувство, что едешь по послевоенному городу.
да и так ясно было, что его не откроют, не думаю что собственник карандин арены тратил бы баПки на "модернизацию" здания не будь уверен что в ближайшее время дворец не откроют )