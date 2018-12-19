Новый год — праздник волшебный для каждого народа. И у каждого народа с этим сакральным днем связаны свои древние традиции и приметы. Даже новогодние блюда имеют свое особое значение. А что знаете вы о новогодних традициях разных стран? Проверьте себя — пройдите тест. А победителя ждет награда — пригласительный билет на две персоны на новогодний вечер в стиле D.I.S.C.O, который состоится 31 декабря в 22:00 в гриль-бар "Шашлыкофф".
Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди правильно ответивших на вопросы теста. Но если вдруг в этот раз удача окажется не на вашей стороне, не отчаивайтесь — покупайте билеты в гриль-бар "Шашлыкофф" и проведите незабываемый новогодний вечер. Вас ждут:
— неожиданные подарки;
— искрометные шутки от ведущих;
— зажигательная музыка от DJ;
— много-много позитива!
Запомните: начало программы — 31 декабря в 22:00.
Гриль-бар "Шашлыкофф"
Ул. Пролетарская, д.124. Тел.: +7 (3852) 557-733
Ул. Балтийская, д. 16, Тел.: +7(3852) 538-298
Ул. Антона Петрова д. 196а, Тел.: +7(3852) 539-811
Проспект Ленина, д. 26, Тел.: Тел.:+7 (3852) 380-055https://shashlikoff.com/
https://vk.com/shashlikoff_barnaul
https://www.instagram.com/shashlikoff_brn/
Комментарии