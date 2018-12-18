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Пожилая женщина и ее сын погибли в поселке Тумановский Завьяловского района Алтайского края в результате несчастного случая — они скончались по причине отравления угарным газом.
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, трагический инцидент случился еще 9 декабря.
"Во время топки печи от угарного газа погибли пожилая женщина и ее сын. Наиболее вероятная причина происшествия — несвоевременное перекрытие заслонки в печной трубе", — указывают в экстренном ведомстве.
Также в МЧС добавляют, что спустя неделю случай тяжелого отравления угарным газом был зафиксирован в Кулундинском районе, где пострадали женщина и двое маленьких детей.
Кроме того, в барнаульском поселке Власиха газом надышались две женщины и ребенок.
Спасатели подчеркивают, что угарный газ является сильнейшим ядом. Граждан призывают не забывать о мерах предосторожности.
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