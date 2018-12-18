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Виновника смертельного ДТП на BMW X6 в Барнауле оставили в СИЗО до февраля

, ИА "Амител"
Решением суда мера пресечения в отношении обвиняемого продлена до 8 февраля

Фото: kaluganews.com

Меру пресечения в отношении водителя BMW X6 Александра Руденко, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП на проспекте Ленина, продлили до 8 февраля.

Информацию об этом порталу Amic.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю, отметив, что расследование резонансного уголовного дела продолжается.

Напомним, что смертельная авария произошла 15 октября, когда автомобиль BMW X6 пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В результате машина столкнулась с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: девочка 5 лет скончалась на месте ДТП, девочка 3 лет и ее мать — умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Пассажиру BMW медицинская помощь была оказана на месте аварии.

В связи с ДТП было возбуждено уголовное дело в отношении водителя BMW, которым является предприниматель Александр Руденко. Он был заключен под стражу.

Адвокатом обвиняемого выступает Александр Марченко, который ранее представлял интересы по делу гибели в ДТП экс-губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

18.12.2018 17:19
- гость -

водитель рено из комы вышел?

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