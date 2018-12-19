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Сельские пенсионеры в Алтайском крае будут получать новую доплату к пенсии

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Претендовать на нее может около 30 тысяч человек

Фото: vedomosti-ua.com

Около 30 тысяч сельских пенсионеров Алтайского края могут претендовать на федеральную доплату с 2019 года. Об этом на пресс-конференции во вторник, 18 декабря, сообщил глава алтайского отделения ПФР Борис Трофимов.

В 2019 году доплата к пенсии в среднем составит 1333 рубля в месяц (25% от страховой части пенсии, которая с 1 января 2019 года установлена в 5334,2 рубля).

Выплата положена неработающим пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости или инвалидности и отработавшим в сельском хозяйстве (в разных видах растениеводства, животноводства, рыбоводства) более 30 лет. Человек должен жить в селе (иметь прописку). На днях было принято постановление правительства, где подробно расписаны профессии и должности, отработав на которых можно получить выплату, всего более 500. Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Специально за выплатой обращаться в ПФР не надо. Если же выплата не начислена автоматически, то можно "напомнить о себе" в любое время 2019 года, её пересчитают с 1 января 2019 года. Если обратиться в 2020-м, то только с 2020 года.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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