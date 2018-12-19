Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Снег и сильный ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 19 декабря.
"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении алтайского ЦГМС.
Дневные температуры составят -5...-10 градусов. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 18 метров.
В Барнауле также ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет -7...-9 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров.
Также напомним, что в Алтайском крае на этой неделе ожидается резкое похолодание. Погода сильно изменится в течение дня 20 декабря, а в ночь на пятницу в регионе столбики термометров могут опуститься до отметки -35 градусов.
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