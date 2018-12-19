Фото: avito.ru
Четырехкомнатную квартиру площадью 142 квадратных метра продают в центре Барнаула за 9,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
"Дизайнерская элитная квартира с изолированными спальнями и двумя санузлами. Встроенная мебель, четыре лоджии, одна из которых теплая, кондиционеры во всех комнатах", — отмечает автор объявления.
Жилье расположено на 12 этаже кирпичной высотки на улице Партизанской. Имеется парковка, в подъезде — консьерж.
Комментарии
чё за мода на висячие унитазы пошла, фарфор не металл на излом он никакой или это унитаз для анорексичек, нормальному мужику присесть страшно, отломится нахрен