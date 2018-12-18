Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года — такое решение принял Мосгорсуд, сообщает телеканал "360".
"Суд постановил: решение Тверского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — заявила судья.
"Это просто позор", — высказался Мамаев.
Кокорин во время заседания заявил, что он и остальные фигуранты дела находятся в СИЗО незаконно. Он подчеркнул, что не сильно ударил Виталия Соловчука: "Это легкий вред. Удар мой пришелся потерпевшему не в голову".
Мамаев также полагает, что водителю телеведущей "Первого канала" были нанесены легкие побои. Он заявил, что компенсация за черепно-мозговую травму, перелом носа и ушиб мягких тканей лица была более чем достойная — 500 тысяч рублей. По его словам, в таких случаях обычно платят 30-50 тысяч рублей.
По словам адвоката Кокорина, Соловчук оскорбил Кокорина словом "петух".
Адвокат Кокорина рассказал о состоянии здоровья спортсмена. У него якобы есть недолеченная травма колена, артрит-артроз коленного сустава. При неправильной реабилитации возможно развитие артроза коленного сустава вплоть до инвалидности.
Все четверо арестованных — братья Кокорины, Павел Мамаев и друг футболистов Александр Протосовицкий — находились в комнате для конференц-связи.
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