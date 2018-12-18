Директор новосибирской школы опроверг прыжки через костер без трусов

Директора Осинцевской средней школы под Новосибирском Ивана Аникина обвинили в неподобающем поведении — на распространенном в Сети видео он якобы прыгает через костер без штанов. Сам Аникин в беседе с телеканалом "360" назвал ролик фальсификацией.
"Это полная фальсификация. <…> Я директором год работаю, в мою бытность такого не было никогда", — подчеркнул Аникин.
Опроверг директор и озвученное в записи мнение школьников. Некоторые из них заявляют, что учитель физкультуры из этой же школы может схватить учеников за горло, грубо обращается с ними и вытирает о ребят мокрые руки. "Родители пришли бы, жаловались", — отметил Аникин.
Как удалось выяснить местным журналистам, мужчина на видео не только активно резвился сам, но и заставлял следовать своему примеру детей — мол, таков обычай на Ивана Купала. Были ли среди подростков пострадавшие, неизвестно. Сами же дети рассказывают, что директор — не единственное лицо с причудами, пишет "УралПолит.Ru". Так, например, учитель физкультуры позволял себе хватать девочек за шею и вытирать о мальчиков только что вымытые руки. "Он подходил, вытирал и говорил: "Как я рад вас видеть", — рассказывает один из школьников.
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