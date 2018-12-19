ТВК "Республика" хочет поддержать новоселов и помочь им в обустройстве жилья!
Этой зимой торгово-выставочный комплекс предоставляет скидки и подарки тем, кто купил квартиру в течение последних 3 лет.
Скидка предоставляется при предъявлении документов, подтверждающих покупку жилья. Это может быть:
- договор купли-продажи на приобретение жилого помещения (в т.ч. приусадебных построек, пригодных для проживания);
- договор долевого строительства;
- акт приемки-передачи в собственность жилого помещения в течение последних 3-х лет с момента старта акции.
Салон "Классика" предоставляет скидки до 65%, салон света Lucisso* — до 50%, а Askona** предлагает новоселам подарочные сертификаты номиналом 10 000 рублей на покупку товаров для здорового сна. В акции участвуют также салоны "Шату", "Двери Волховец" и др.
Все подробности акции и полный список участников можно узнать на сайте ТВК "Республика".
ТВК "Республика"
г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6г
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
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*Лучиссо – прим.ред.
**Аскона – прим.ред.
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